Liseli Türk kızının kitabı best-seller rafında

Bergen Bilim ve Teknoloji Akademisi’nde okuyan Özkan, 14 yaşında başlayıp 2 senede bitirdiği “RNA Sırlaması” isimli kitabını kaynak sıkıntısı çeken başlangıç seviyesindeki lise öğrencileri için yazdığnı belirtti. Beslenme alışkanlıkları ve kanser ilişkisi üzerine çalışan Özkan bu alanda hazırladığı projelerle Yale ve John Hopkins üniversitelerinden de ödül de aldı.