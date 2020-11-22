  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
  • Haberler
  • Yaşam
  • Liseli Türk kızının kitabı best-seller rafında
22 Kasım 2020 Pazar 00:11 | Son Güncelleme:

Liseli Türk kızının kitabı best-seller rafında

Liseli Türk kızının kitabı best-seller rafında

ABD'nin New Jersey eyaletinde lise öğrencisi olan Türk kızı Lara Özkan'ın (16) kanser ve obezite ilişkisi üzerine yazdığı kitap, Amazon'da en çok satanlar listesine girdi.

Bergen Bilim ve Teknoloji Akademisi’nde okuyan Özkan, 14 yaşında başlayıp 2 senede bitirdiği “RNA Sırlaması” isimli kitabını kaynak sıkıntısı çeken başlangıç seviyesindeki lise öğrencileri için yazdığnı belirtti. Beslenme alışkanlıkları ve kanser ilişkisi üzerine çalışan Özkan bu alanda hazırladığı projelerle Yale ve John Hopkins üniversitelerinden de ödül de aldı. 

<p>Gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayan koronavirüs aşısında sıra vatandaşlara geldi. S

Sağlık çalışanlarından sonra sıra vatandaşlarda... İşte koronavirüs aşı gönüllü olmanın şartları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başladı! İşte ilk günden fotoğraflar...

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.