22 Kasım 2020 Pazar 00:11 | Son Güncelleme:
Liseli Türk kızının kitabı best-seller rafında
ABD'nin New Jersey eyaletinde lise öğrencisi olan Türk kızı Lara Özkan'ın (16) kanser ve obezite ilişkisi üzerine yazdığı kitap, Amazon'da en çok satanlar listesine girdi.
Bergen Bilim ve Teknoloji Akademisi’nde okuyan Özkan, 14 yaşında başlayıp 2 senede bitirdiği “RNA Sırlaması” isimli kitabını kaynak sıkıntısı çeken başlangıç seviyesindeki lise öğrencileri için yazdığnı belirtti. Beslenme alışkanlıkları ve kanser ilişkisi üzerine çalışan Özkan bu alanda hazırladığı projelerle Yale ve John Hopkins üniversitelerinden de ödül de aldı.