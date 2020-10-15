Linyit nerelerde kullanılır? Linyit madeni ülkemizde nereden çıkarılır?

Linyit madeni ülkemizde birçok bölgesinde bulunan düşük enerjisi kömür çeşidi olarak geçer. Elektrik üretimi, ısıtma, aydınlatma alanlarından kullanılan Linyit, yapısı itibariyle kolay bir şekilde ufalanabilmektedir. Linyit madeni hakkında detaylar...

LİNYİT MADENİ ÜLKEMİZDE NEREDEN ÇIKARILIR?

Linyit ülkemizin geleninde çıkarılan bir madendir. En az Güney Doğu Anadolu 'da en fazla ve verimli linyit ise Ege bölgesinde çıkarılır.

Ankara ( Beypazarı ) Çanakkale ( Çan ) Manisa ( Soma ) Kahramanmaraş ( Afşin ve Elbistan ) Erzurum ( Aşkale ) Kütahya ( Seyitömer ) Muğla ( Yatağan )

LİNYİT NERELERDE KULLANILIR?

Linyit kullanım alanları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle soba ve kalorifer ısıtması noktasında bireysel olarak da değerlendirilir. Ormanlarda elde edilebilecek bütün yakıt ihtiyacı linyit yataklarından elde edilir. Bununla beraber daha pek çok farklı alanda değerlendirildiğini söylemek mümkündür.

Elektrik enerjisi üretimi, Yağ sektöründe, Akaryakıt, Pek çok farklı sanayi alanında, Isınma amaçlı, Asfalt ve katran, Parafin,

Bu gibi daha pek çok farklı alanda kullanılan en önemli maden yatakları arasında gelmektedir. Diğer yandan Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yoğun olarak çıkarılan önemli maden kaynaklarından biridir. Daha çok termik santraller açısından önemli bir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün. Diğer taraftan ithalat konusunda da dış ülkelere transfer yapıldığı söylenebilir.