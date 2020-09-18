Lina isminin anlamı nedir? Lina isminin manası ne?

Lina ismini yeni doğacak kız çocuklarına verecek olan kişiler, sık sık isim araştırması yapıyor. Arapça kökenli olan Lina ismi, son dönemlerde popüler isimler arasında yer alıyor. Anne ve babalar çocuklarına güzel isimler vermek istiyor. Peki, Lina isminin anlamı nedir?

LİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lina anlamı açısından ‘hurma fidesi’ olarak tabir edilmektedir. Bu isim unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilecek bir ayrıcalık tanımaktadır. Rahatlıkla minik yavrunuz adına bu güzel ismi verebilirsiniz. Şu an Türkiye'de en sık kullanılan isimlerden biri olarak öne çıkmış durumda.

LİNA İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Lina son dönemlerin en beğenilen ve en önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Özellikle internet üzerinde anlamı ile beraber Kur'an'da geçip geçmediği araştırılıyor. Bu araştırmayı cevap olarak Lina isminin Kur’an-ı Kerim'de yer aldığını söylemek mümkün. Üstelik Kur’an-ı Kerim'deki anlamı ‘hurma fidesi’ şeklindedir. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek bir potansiyel sunuyor. Tek başına ya da farklı isimler ile bir araya getirerek uyumlu şekilde değerlendirilebilecek bir addır.