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  3. LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS nakil işlemleri nasıl yapılır" LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak"

LGS nakil işlemleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giren öğrenciler için tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başladı. Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan 2. nakil süreci de sona erdi. İki nakil sonucunda da istediğini alamayan öğrenciler başvurularını nakil komisyonlarına yapacaklar.

LGS nakil işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. LGS 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından son aşamaya gelindi. Birinci nakil başvuru dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. İkinci nakil başvuru dönemi ise 5-8 Ağustos tarihleri arasında oldu. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrenciler, il-ilçe nakil komisyonlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Lise nakil işlemleri ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

 

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LGS 3. NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekiyor.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Sonuçlar 6 Eylül'de duyurulacak.

NAKİL KOMİSYONU NEDİR?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan öğrenci  yerleştirme ve nakil komisyonları, yerleştirmelerde, ortaöğretim kayıt alanı  içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde öğrenci  yerleştirecek.

Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya  Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara  yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt  alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihe ve ortaokulun 6, 7 ve 8.  sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile  hesaplanacak ortaokul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne bağlı olarak  yerleştirecekler.

Yurt dışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  okullara kontenjanlar da dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve  nakil işlemleri yürütülecek.

Bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı  olan öğrencilerden rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim  Değerlendirme Kurulu Raporu ile tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitime  yönlendirilen öğrencilerin il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulları ile iş  birliği yaparak yetenek, sağlık, engel durumları, özellikleri, ikamet adreslerine  uygun olarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek ve eşit sayıda olacak  şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan  ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayacak.

Komisyonlar, ayrıca önceki yıllarda 8’inci sınıfı bitiren, herhangi  bir ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan  öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara kayıtlarını, tercihlerine  ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yapacak.

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, öğrencilerin nakil ve geçiş  işlemlerini kontenjan şartı aramaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere,  ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara,  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan gelen öğrencileri ise aynı türden  okullara dengeli bir şekilde yapacak.

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