Lezzetli Tavuk Sarma tarifi! Tavuk Sarma nasıl yapılır?

Tavuk Sarma nasıl yapılır? sorusu MasterChef izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. Tavuk Sarma tarifi MasterChef yarışma programını takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği tarif üzerine bu lezzetli yemeği pişiren yarışmacılar izleyicileri de etkiledi. Programı izleyenler ‘Tavuk Sarma nasıl yapılır, pişirilir?’ şeklinde soruların yanıtını merak etmeye başladı. Haberimiz içerisinden Lezzetli Tavuk Sarma yapılışı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

TAVUK SARMA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavukgöğsü ( kişi başına 1 adet)

4 ince dilim kaşar peyniri

4 dilim salam ya da jambon (ben hindi salamı kullandım)

1 adet yumurta (çırpılmış)

1 kâse un

1 kâse galeta unu

tuz, karabiber

TAVUK SARMA NASIL YAPILIR?

Tavuk Sarma yapılışı için; tavukgöğüslerini alırken incelttirin. (mutfak çekiciniz varsa siz de evde istediğiniz boyutta incelte bilirsiniz). Tavukgöğüslerini tuz ve karabiberle serperek önlü arkalı tatlandırın. Tavukgöğsünü tezgâha yayın. Ortasına ince dilimlenmiş kaşar peynirini ve salamı yerleştirerek sarın. Kürdan takarak açılmasını engelleyin. Sardığınız tavukları önce una, sonra yumurtaya sen son da galeta ununa bulayın. Tüm tavuklara aynı işlemi uyguladıktan sonra tavukları önlü arkalı kızartın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Isınan fırında yaklaştık 15 dakika pişirin. İster bütün isterseniz de dilimleyerek servis yapın.