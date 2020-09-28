Lezzetli kaymakpare tarifi: Kaymakpare tatlısı nasıl yapılır?

Kaymakpare tatlısı, birçok kişinin yemek defterlerine eklenebilinecek tariflerden biridir. Kaymakpare hamurun ayarlarken tatlı, ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Damak zevkinize uyacak şerbetli tatlılardan biri olan kaymakpare tarifi sizlerle...

KAYMAKPARE MALZEMELERİ

200 gr kaymak 200 ml sıvı yağ 1 paket vanilya 1 çay kaşığı kabartma tozu 4/4. 5 bardağı un (kontrollü ilave edilmeli) Şerbet için 2 su bardağı şeker 3 su bardağı su 2 damla limonsuyu

KAYMAKPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

Kaymak sıvı yağ ve vanilyayı karıştırma kabına alıp, karıştırıyoruz.

Un ve kabartma tozu ilave ederek ele yapışmayan hamur yoğuruyoruz.

Unu dikkatli eklememiz gerekiyor. Ne çok yumuşak, ne de çok sert olmamalı.

Elimizle küçük yuvarlaklar yaparak önceden ısıtılmış 180 derece de pişiriyoruz.

Üzeri kızarmıyor fazla, altını kontrol ederek pişirmeli.

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp kaynatıyoruz.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip, 12 dk kaynatıp altını kapatıyoruz.

Şerbetimizi ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

Not: şerbet soğuk kaymak pareler sıcak olacak. Önce şerbeti yapıp soğutmak lazım. Pişen kaymak parelere soğuk şerbeti döküp servise hazır ediyoruz. Afiyetle