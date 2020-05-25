Lezzet Düşkünleri Şambali tatlısı tarifi nasıl? Şambali nasıl yapılır?

Lezzet Düşkünleri Şambali tatlısı tarifi araştırılıyor. Şambali tatlısı, ya da bilinen diğer adıyla şambaba tatlısı, Batı Anadolu'ya özgü şerbetli bir tatlıdır. Şerbetli bir sokak tatlısı olan Şambali'nin özellikle İzmir'de camekanlı motorlarda satılanları meşhurdur. Bugün Tv8 ekranlarında başlayan Lezzet Düşkünleri programında haftanın yöresel lezzeti Şambali tatlısı olarak belirlendi. İzleyenler tatlının tarifini araştırmaya başladı..

ŞAMBALİ TATLISI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1,5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

4 ,5 su bardağı şeker

3 ,5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır.

Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.

Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.

Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.

Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.

ŞERBETİ

Tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.

Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.

4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.