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  3. Laptop çantasından 1.2 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Laptop çantasından 1.2 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Laptop çantasından 1.2 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Antalya'da durudurulan otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait laptop çantasında piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan uyuşturucu madde bulundu.

Antalya’da yol uygulaması sırasında durdurulan otobüsündeki yolcunun laptop çantasından 1 milyon 250 bin TL değerinde 2 kilo 40 gram kokain maddesi çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı köpek timi ile birlikte sabah erken saatlerde yol kontrol uygulaması yaptı.

Ekipler, İstanbul’dan Antalya'ya gelen bir yolcu otobüsünü sabah 06.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde durdurarak, araç içerisinde arama gerçekleştirdi.

Denetim sırasında narkotik köpekleri M.F.S. (43) adlı yolcunun laptop çantasına tepki verdi. Bunun üzerine şüphelinin çantasını açan ekipler, içerisinde 2 kilo 40 gram kokain buldu.

Piyasa değeri 1 milyon 250 bin TL olan kokaine el konulurken, M.F.S. gözaltına alındı.

İHA


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