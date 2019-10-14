KYK 11. yurt yedek sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK yurt sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 11. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. Haberimiz içerisinden sorgulama yapabilirsiniz.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 11. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır. Haberimiz içerisinden sorgulama yapabilirsiniz.

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

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Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

YEDEĞİ BİTEN YURTLARA BAŞVURU ALINIYOR!

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu alınıyor. Kurum il ve ilçelerin listesini yayınladı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.