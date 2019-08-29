KYK yurt sonuçları nereden sorgulanır? YURTKUR KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı

KYK yurt başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl burs, kredi ve yurt başvurularını alıyor. Belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başlıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı haberimizde sizlerle.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuç sorgulama işlemini haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden yapabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.