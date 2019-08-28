KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl yurt, burs ve kredi başvurularını alıyor. Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler başvurulara yoğun ilgi gösteriyorlar. 2019 yılında işlemler 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında e-devlet üzerinden gerçekleştirildi. Başvuru yapan öğrenciler kurum tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasını heyecanla bekliyorlar.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının, başvuruların 26 Ağustos tarihinde tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk haftasına kadar erişime açılması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleştirmesi gerçekleştirilen adayların isimlerin listesi “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde yerini almıştı. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.