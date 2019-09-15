KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2019 KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. KYK yedek yurt sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını belirlediği tarihlerde alıyor. Başvuru yapan adaylar heyecanla sonuç açıklanma tarihini bekliyorlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra da kayıt işlemleri yapılıyor. KYK yedek yerleştirmelerin üçüncüsü 12 Eylül’de açıklandı. Şimdi gözler açıklanacak olan yeni sonuçlarda. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.