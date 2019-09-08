KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yedek yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. 2019 yılında KYK yurt başvuruları ağustos ayı içerisinde alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından yedek yurt yerleştirmeleri başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi takip ediyorlar.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. KYK yedek yurt sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz..

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK yedek yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Devlet yurdunda kalmak isteyen öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. 2019 yılında KYK yurt başvuruları ağustos ayı içerisinde alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından yedek yurt yerleştirmeleri başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi takip ediyorlar.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.