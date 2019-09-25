KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK yurt ek yerleştirme başvuru tarihleri ne zaman?

KYK yurt başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen başvurular bu yıl da merak ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ek kontenjan yurt başvurularını 24 Eylül itibari ile başladığı duyuruldu. Adaylar işlemlerini 24 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirecekler. Öğrenim bilgilerinin YÖK bilgi siteminden alınması sebebiyle öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

KYK YURT EK KONTENJAN BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, ülkemize kendi imkânlarıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Adaylar işlemlerini 24 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirecekler.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Öğrenim bilgilerinin YÖK bilgi siteminden alınması sebebiyle öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Okul/bölüm bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde kurumsal internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ve kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanınca sitemizde yer alacak.