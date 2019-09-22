KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yurt sonuçları yoğun ilgi görüyor. KYK 6.yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. Beşinci yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra altıncı yedek yerleştirme sonuçlarına geldi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yedek yurt sonuçlarında 6. yerleştirmeye gelindi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulam işleminizi yapabilirsiniz.

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihinde, dördüncü yedek yerleştirme 16 Eylül’de, beşinci yedek yerleştirme 19 Eylül'de yapıldı. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.