KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yedek yurt sonuçları için heyecan artıyor. KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl burs, yurt ve kredi başvurularını alıyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başlıyorlar. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yedek yerleştirmelere çevrildi. İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. KYK yurt sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenilecek ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlanacak.

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.