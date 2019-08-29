KYK yedek yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, “KYK yedek yurt başvurusu ne zaman yapılacak?” sorusunu araştırmaya başladılar. Asil adayların yanı sıra bu adayların kayıt yaptırmaması durumunda yurtlarda kalmaya hak kazanacak olan yedek adayların listesi de yayınlandı. Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan adaylar kayıt yapabilecekler. Daha sonra sıra yedeklere gelecek.

KYK YURT YEDEK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenilecek ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlanacak.

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yedek öğrenciler KYK yurt kayıt tarihlerinin bitmesinin ardından KYK’nın web sitesi üzerinden belirli periyotlarda KYK yedek yurt başvurularını takip etmeliler. Boş kalan yurtlara yedek sırasına göre öğrenci alımı bu başvurularla gerçekleştirilecek.

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin sonuç açıklama ve YÖK’ün kesin kayıt tarihlerine göre başvuru tarihlerini belirleyen KYK, yurt başvurularını tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından alacak.

Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.