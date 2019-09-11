KYK yurt 3.yedek sonuçları sorgulama sayfası: KYK yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yedek sonuçları açıklandı mı? sorusu KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yedek yerleştirme işlemleri devam ediyor. Herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yedek yurt sonuçlarının heyecanla açıklanmasını bekliyor. Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlendi. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. KYK yedek sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK üçüncü yedek yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. KYK yedek yurt sonuçları sorgulamak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz..

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.