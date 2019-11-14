KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? E-devlet KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü belirlediği tarihlerde burs ve öğrenim kredisi başvurularını aldı. Başvuruların alınmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından burs ve kredi ödemeleri başlayacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi. Açıklamanın tamamı şöyle;

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.