KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu bu yıl ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. 15 Ekim Salı günü başlayan burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 00.00 itibariyle son buldu. KYK burs başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK bursuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU BU YIL NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.