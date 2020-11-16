KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuruları ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi için 28 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Başvurularını açıklanan tarihler aralığında tamamlayanlar KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI ALINDI

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru içi bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.