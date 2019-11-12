KYK burs sonuçları 2019 açıklandı mı? KYK bursları ne zaman verilecek? Gözler KYK burs sonuçlarında!

KYK burs ve kredi sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burslar ne zaman yatacak? Devlet bursu almak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlıyorlar. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuç açıklamasına ulaşabilirsiniz.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 550, yüksek lisansta bin 100, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.' dedi. Açıklamanın tamamı şöyle;

Öğrenim kredisi rakamlarının Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacağını belirten Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." dedi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.