KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, belli oldu mu? 2019 KYK burs başvuru tarihleri..

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, belli oldu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yurt başvuru sonuçları belli olduktan sonra gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevrildi. Bu yıl eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtası ile burs desteği alabilecek. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizi okuyabilir..

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK yaptığı açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." dedi.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİYOR MU?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.