KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK burs başvuruları 2019 yılında da heyecanla bekleniliyor. KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından devlet bursu ve öğrenim kredisi başvuruları belirtilen tarihlerde alınıyor. Adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yurt başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından burs başvuruları için heyecan daha da arttı. Konu ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİYOR MU?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.