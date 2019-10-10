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  3. KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu için geri sayım!

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu için geri sayım!

KYK burs başvuruları başladı mı" KYK burs başvurusu için geri sayım!

KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. KYK burs başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını alıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlamasını ardından işlemlerin alınacağı duyurulmuştu.

KYK burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde alınıyor. KYK burs başvuruları başladı mı? YKS tercih sonuçlarının ardından kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler heyecanla burs açıklamalarını takip ediyorlar. Birçok kurum öğrencilere bu imkanı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından devlet burs başvuruları alınıyor. Burs alamayan öğrenciler öğrenim kredisi imkanından faydalanabiliyorlar. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bu yıl başvuruların en geç 20 Ekim tarihinde başlayacağı öngörülüyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için belirlenen burs ücreti lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira. Dolayısıyla öğrenciler 2019 yılında bu ücretleri alacak ancak 2020 yılı için burs ücretlerinde artış yapılması bekleniliyor.

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