Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde saat 19.09'da meydana gelen 5.2'lik deprem büyük paniğe yol açtı. Karakurt Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Güngör, deprem öncesi ahırda kuzularının panik halinde hareket ettiklerini fark etti.

İHA'nın haberine göre, hemen cep telefonunu çıkarıp panik halinde ses çıkaran kuzularını çeken İbrahim Güngör, çok kısa bir süre sonra depremi yaşadı. Depremle birlikte büyük korku yaşayan İbrahim Güngör, hemen kuzularını ahırdan çıkardı.

"BEN ÖNCE BİR ŞEY ANLAMADIM AMA ÇOK KÖTÜ BİR DEPREM OLDU"

Deprem sonrası konuşan İbrahim Güngör, yaşananları şöyle anlattı: