Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır? Kuzu Kol Sarma tarifi!

Kuzu Kol Sarma nasıl yapılır? sorusu mutfağa ilgi duyan ve yeni yemekler pişirmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. MasterChef Türkiye’nin 11 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Kuzu Kol Sarma yapmalarını istedi. Yarışmayı izleyen vatandaşlar da ‘Kuzu Kol Sarma nasıl pişirilir? sorusunu aratmaya başladı. Haberimiz içerisinden Kuzu Kol Sarma yapılı ve hazırlanışı ile ilgili pratik anlatıma ulaşabilirsiniz

KUZU KOL SARMA TARİFİ

Malzemeleri;

1 adet (1350 gr.) Kuzu Kol (Olduğu Gibi)

1 çorba kaşığı (40 gr.) Biber Salçası

1 çay bardağı Çekilmiş Ekmek İçi

Yarım bağ (50 gr.) Maydanoz

3 diş (7 gr.) Sarımsak

Yarım çorba kaşığı (3 gr.) Kekik

3 çorba kaşığı (20 gr.) Sıvı Yağ

(isteğe bağlı) Biber, Tuz

KUZU KOL SARMA NASIL YAPILIR?

Kuzu Kol Sarma yapılışı için; maydanozları ince ince doğrayın. Ekmek içini çekin, sarımsağı döverek ezin. Ekmek içi, maydanoz, sarımsak ve kekik birleştirilerek karıştırılır. Kuzu kolunun fazla yağlarını ve temizleyin ve kemiklerini çıkartın. Kuzu kolunun fazla yağları temizlenir ve kemikleri çıkartılır. Kolun iç kısmına tuz, biber atın ve biber salçası sürün. Üzerine aromatik (tatlandırıcı) malzemenin hepsini serpin. Kolu silindir şeklinde sarın ve mutfak ya da kasap ipi ile iyice sarılarak bağlayın. Kol sarmayı az sıvı yağ ile yağladıktan sonra tepsiye yerleştirin. Tepsiyi fırına koyun ve fırını çalıştırın. Pişmesine 15 dakika kala tepsiye 1 su bardağı su koyun. Bu su tepsinin yanmasını önler ve bu sıvıyı sos olarak da yemeğin üzerine dökebilirsiniz (isteğe bağlı). Dilimleri servis tabağına alıp yanında garnitür olarak patates kızartması, sote edilmiş sebze veya pilav verebilirsiniz. Afiyet Olsun...