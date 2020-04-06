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  3. Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde giriş ve çıkışları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Ekiplerince Jandarma sorumluluk alanlarında bulunan 11’i ana yollar, 15’i ise köy yolları olmak üzere 24 saat esasına göre çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu’ndan izin verilen istisnalar hariç Kocaeli iline şehirler arası araç giriş çıkışı yasağı başladı.

Türkiye’de Jandarma’nın sorumluluğunda tek otoyol olan Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Balçıklar Gişesi, Dilovası Mermerciler Gişesi, Körfez Sevindikli Gişeleri olmak üzere toplam 10 ilçe 26 noktada Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca giriş ve çıkışlar kapatıldı. Oto yoldan geçişlere istisnai durumlarda izin verilirken, jandarma ekipleri sürücülerin ateşlerini kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyarıyor.


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