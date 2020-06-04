Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7673
  • 7,5865
  • 371.833
  • 109486
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü
04 Haziran 2020 Perşembe 13:13 | Son Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü

Son Dakika Haberleri.. Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'nde manevra yapan 2 aracın arasında kalan işçi sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan Akyazı şantiyesi Gebeş mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım çalışmaları devam eden şantiye içerisinde çalışan Yıldıray Keçe isimli işçi, manevra yapmakta olan 2 aracın arasında kaldı. Kazanın fark edilmesi üzerine, yaralı işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak hemen durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışarak ağır yaralanan Keçe’yi hayata döndürebilmek için yaklaşık 40 dakikalık kalp masajı yaptı. İşçi Yıldıray Keçe, bölgede ekiplerce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Firari Can Dündar'ın villasında yıkım başladı
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Büyük bir proje başlattık
Cami hoparlörlerinden yapılan çirkin provokosyonda flaş gelişme
Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlar kullanılabilecek mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı
Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Sabahın ilk ışıklarıyla altın avına çı

Sabahın ilk ışıklarıyla altın avına çıkıyorlar

Yıllardır yanlış biliniyor! Aslında diş macunu...

Yıllardır yanlış biliniyor! Aslında diş macunu...

Libya ordusu, Hafter'in işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrol&

Libya ordusu, Hafter'in işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı!