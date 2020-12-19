Kuzey Marmara Otoyolu nereye kadar açık? İşte Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı

Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda tören düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu nereye kadar açık?

KUZEY MARMARA OTOYOLU NEREYE KADAR AÇIK?

Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesimi de açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır." diye konuştu.

TRAFİĞE AÇIK GÜZERGAH BİLGİLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açık güzergahı İstanbul’un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habibler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu da şehir trafiğine alternatif sağlamaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun, İstanbul’un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit’e kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’na, İstanbul Park’a, Gebze OSGB’ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne ve İzmit’e kolaylıkla ulaşılabilir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU HAKKINDA

Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, ülkemizin en büyük sanayi bölgelerini barındıran Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak yüksek standartlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım yatırımıdır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşımaktadır.

Tamamlandığında bağlantı yolları dahil toplam 400 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun ana mühendislik yapıları, viyadük, tünel, üst geçitler, alt geçitler ve menfezlerdir. Buna göre; projenin Avrupa kesimlerinde toplamda 14 viyadük, 37 köprü, 3 tünel, 19 üstgeçit, 43 altgeçit ve 118 adet menfez; Asya kesimlerinde ise toplam 16 viyadük, 106 köprü, 5 tünel, 54 üstgeçit, 53 altgeçit ve 481 adet menfez yapılmaktadır.

Projenin tamamlanması ile; Kuzey Marmara Bölgesinde Doğu-Batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında gelişerek büyüyen, kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafik birbirinden ayrıştırılarak ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu, tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşımın 1,5 saate, İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşımın 2,5 saate, İstanbul’dan İzmir ve Ankara’ya ulaşımın 3,5 saate inmesi planlanmaktadır.

Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları ile birleşen otoyol güzergahımız, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacaktır.

Artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecektir.