  • $7,6449
  • 9,3623
  • 462.84
  • 1408.32
  • Haberler
  • Yaşam
  • Kuzey Kore'den akılalmaz olay: Balıkçı teknesi kaptanı 100 balıkçının önünde infaz edildi
18 Aralık 2020 Cuma 17:56 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore'den akılalmaz olay: Balıkçı teknesi kaptanı 100 balıkçının önünde infaz edildi

Kuzey Kore'den akılalmaz olay: Balıkçı teknesi kaptanı 100 balıkçının önünde infaz edildi

Son dakika haberleri...Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asiayı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi.

Dünyanın en kapalı ülkesi yolan Kuzey Kore’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde 50’den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin’deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

<p>Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Okan Güray Bülbül asgari ücretle ilgili merak edilenleri Akşam TV̵

Asgari ücrette gelinen son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da haftasonu yasağı öncesi trafik yoğunluğu

Burdur'da kazı çalışmasında hazine bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.