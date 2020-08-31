Kuzey isminin anlamı nedir? Kuzey ne demek?

Bebeklerine Kuzey ismini verecek olan vatandaşlar, Türk Dil Kurumu’nda ismin anlamına ulaşmak istiyor. Türkçe bir kelime olan Kuzey ismi, ülkemizde popüler olarak kullanılan isimler arasında bulunuyor. Sizler için Kuzey isminin anlamını haberimizde derledik.

KUZEY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK, Kuzey ismini farklı şekillerde açıklamıştır. İşte Kuzey isminin anlamları;

Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı, bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer ve Yıldız olarak 3 anlamda verilmiştir.

Bazı kaynaklarda Kuzey isminin anlamı yön olarak aktarılmıştır. Güneş almayan yer olarak da tanımlanan Kuzey isminin eş anlamlısını Şimal olarak da verebiliriz.

KUZEY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Belirli kaynaklarda Kuzey isminin özellikler şu şekilde belirtilmiştir;

-Kararlar verir iken mantıkları ile hareket etmezler. Duyguları ön plandadır.

- Sezgileri güçlü insanlardır. Bu sebeple doğru kararlar verirler.

- Sevgi dolu kişilerdir.

- Sevmediği işlerde çalışmaktan hoşlanmazlar.

- Duygusal insanlar oldukları işin bu durum iş hayatını da etkilemektedir.

- Duygusal kişilerdir.