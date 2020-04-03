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Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü, saklandığı evde yakalandı

Kuzenini av tüfeğiyle öldürdü, saklandığı evde yakalandı

Gaziantep'te Suriye uyruklu Halid Sagi (22), tartıştığı kuzeni Abdulhadi Sagi (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. Olayın ardından kaçıp saklanan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı adliyede sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Halid Sagi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzeni Abdulhadi Sagi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Halid Sagi, kuzeni tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Halid Sagi, kanlar içinde yere yığılırken, Abdulhadi Sagi ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Halid Sagi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de olayın ardından kaçan Abdulhadi Sagi’yi saklandığı eve operasyon düzenleyerek, yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Abdulhadi Sagi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halid Sagi'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

DHA


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