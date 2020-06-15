Kuyudan cinayet çıktı! Çobanı 150 lira için öldürmüşler

Özbek’in 5 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Suç aleti silahla yakalanan M.E. (20) ile M.C. (17), maktulle aralarında 150 liralık alacak-verecek meselesi olduğunu, çobanı öldürüp 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf etti.

Katil zanlıları mahkemece tutuklandı.