Kuvertür çikolata nedir, ne demek? Kuvertür çikolata nasıl saklanmalı?

Kuvertür çikolata; pasta, kek ya da şekerleme yapımından profesyoneller tarafından sıklıkla kullanılan bir çikolata türüdür. Kuvertür çikolata, yüksek oranda kakao içerdiği için diğer çikolatalara oranla daha sağlıklıdır. Kaplama, süsleme gibi pastacılık işlerinde kuvertür çikolata kullanılır.

KUVERTÜR ÇİKOLATA NEDİR, NE DEMEK?

Kuvertür çikolatası, yüksek oranda kakao yağı (% 32-39) ve yüksek oranda çikolata içeren çok yüksek kaliteli bir çikolatadır. Bu ek kakao yağı, kırıldığında daha sıkı "çırpı" ve kremsi yumuşak bir lezzettir. Damla çikolata türünde de bulunmaktadır.

Birçok çikolata markasında belirtilen toplam "yüzde", kakao yağı (kakao) ile ilgili olarak kakao yağı kombinasyonuna dayanmaktadır. Kuvertür; daldırma, kaplama, kalıplama ve süsleme işlemleri için profesyoneller tarafından kullanılır.

"Kuvertür çikolatası" terimi, bileşik çikolatadan (kokolin) farklıdır. Bileşik çikolata içeren ürünler daha düşük katı yüzdeye sahiptir ve kakao içermeyen yağlar içerir.

KUVERTÜR ÇİKOLATA NASIL SAKLANMALI?

Kuvertür çikolata saklanacağı zaman kuru ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir. Özellikle 16 derecenin altında saklanması gerekir ve kuvertür çikolata yüksek sıcaklıkta yağını saldığı için kolayca bozulur. Çikolatanın bozulmasını engellemek için serin bir ortamda saklanması ve sıcak yaz günlerinde buzdolabında kaldırılması gerekir. Buzdolabında saklanılan kuvertür çikolata kullanılmadan önce mutlaka oda sıcaklığında bekletilmelidir.