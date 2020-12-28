Kuvel kalesi nerede? Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi ne zaman fethedildi?

Kuvel kalesi hakkında birçok arama yapılmaya başlandı. TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da gündeme gelen Kuvel'in nerede ve ne zaman fethedildiği ilgi görüyor. Büyük Selçuklu'nun kale günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Kuvel kalesi nerede? Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel ne zaman fethedildi?

KUVEL KALESİ NEREDE?

Kol veya Gürcü ifadesiyle Kuvel Kalesi, batı seferleri sırasında Büyük Selçuklu Devleti’nin önündeki en büyük engellerden biri olduğu söylenebilir. Bugün Türkiye sınırları içerisinde yer alan Yalnızçam Dağları zirvesinde yer alan Kuvel kulesi, Kolköy Gürcü köylerindeki ortaçağ kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinen kale, ilk olarak 10. yüzyılın başlarında Gürcü kaynaklarında ortaya çıktı ve 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilinceye kadar Samtshe eyaletinin ana yönetim merkeziydi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sürekli ismini duyduğumuz Kuvel Kalesi, bugün büyük ölçüde harap olmuş, günümüzde Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Ardahan ilinin Posof ilçesinde Kolköy köyünde yer almaktadır.

KUVEL NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Büyük Selçuklu dizisinde Kuvel kalesi bir doğu roma kalesi ve Melikşah burayı fethetmek için sefer hazırlığı yapıyor. Lakin gerçekte Kuvel kalesi, Alp Arslan tarafından 1065 yılında fethedilmiştir. Ayrıca söz konusu kale bir Bizans kalesi olarak gösteriliyor dizide, lakin sultan alp Arslan burayı Bizans’tan değil, Gürcistan krallığından fethetmiştir. Zaten o tarihlerde Bizans’ın sınırları bu kadar doğuda değildi.