Kutsal mısır böceği, maymun, minyatür tarantula, akciğersiz salamander… Bilim insanları 503 yeni canlı türü keşfetti

İngiltere’deki Ulusal Tarih Müzesi’nde görevli bilim insanları, 2020 yılında 503 yeni canlı türü keşfetti. Bunlar arasında kutsal mısır böceğinden deniz yosununa, güveden maymuna, minyatür tarantuladan akciğersiz salamandere kadar pek çok canlı türü bulunuyor.

Ulusal Tarih Müzesi yöneticilerinden Dr. Tim Littlewood, “503 yeni türün bulunması, bize eşsiz ve meraklı bir tür olduğumuzu ve diğer birçok canlı türünün kaderini elimizde tuttuğumuzu hatırlatıyor.” dedi.

2020’nin en sıra dışı canlı keşfinin Myanmar’da artık faaliyette olmayan bir yanardağın tepesinde bulunan yeni bir maymun türü olduğunu belirten uzmanlar, Trachypithecus popa diye adlandırılan yeni türün 200 ilâ 260 temsilcisi olduğunu ve daha şimdiden neslinin tükenmekte olduğunu ifade etti.

Sürüngen türleri konusunda da verimli bir yıl geçirildiğinin altını çizen bilim insanları, iki yeni kurbağa ve dokuz yeni yılan türünün literatüre girdiğini söyledi.

Haberin Özeti

İngiliz bilim insanları, 2020 yılındakeşfedildiğini açıkladı.• Kutsal mısır böceğinden deniz yosununa, güveden maymuna, minyatür tarantuladan akciğersiz salamandere kadar pek çok canlı türü keşfedildi.