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  3. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. 

AA'nın haberine göre, Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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