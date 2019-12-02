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  3. Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bin 6 sikke ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli otomobili Kütahya-Tavşanlı kara yolu Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada, ön koltuğun altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke geçirildi.

Sürücü Osman Ö. gözaltına alındı.

AA


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