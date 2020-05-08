Kütahya TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kütahya Simav kura sonuçları açıklandı mı?

Kütahya TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusunun yanıtı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ konut projesi kura sonuçları için Kütahyalılar heyecanla bekliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 94 konut için kuraların gerçekleştirileceği çekiliş sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından takip ediliyor. TOKİ Kütahya Simav kura çekimi detaylarını haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.

TOKİ KÜTAHYA SİMAV KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kütahya TOKİ kura çekimi henüz gerçekleştirilmedi. Kura çekilişinin bugün saat 12.00’da yapılması planlanıyor. Kura sonuçları açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kütahya Simav 94 konut için kura çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Kütahya Simav kura çekilişi saat 12.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal medya hesaplarından kura çekilişini canlı olarak takip edebilirsiniz.

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