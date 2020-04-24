Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusunca oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı…

Kusmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Müslüman vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Mide bulantısı sonrasında oluşan kusma eylemi vücudun bir refleksi olarak tanımlanıyor. Oruçluyken kusunca oruç bozulur mu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet’in kusmak orucu bozar mı? sorusuna verdiği yanıt haberimizde…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya devam ediyor. Vücudun bir refleksi olan ve durdurulamayan kusma eylemi oruçluyken olduğunda orucu bozup bozmayacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirmelere göre kusmak orucu bozar mı? sorusuna şu yanıt verilmiştir;

“Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).”