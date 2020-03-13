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Kuşlar Kabe'yi tavaf ettiler

Kuşlar Kabe'yi tavaf ettiler

Dünyayı saran koronavirüs önlemleri nedeniyle dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi.

Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarını kapatmıştı. Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de hayranlık uyandıran görüntüler kaydedildi. Kuşların, Kabe-i Muazzama çevresindeki tavaf ettiği anlar gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Kısa sürede defalarca izlenen görüntüler, çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Kuşlar Kabe'yi tavaf etti

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