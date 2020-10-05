Kuşkonmaz nedir, faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl yenir?

Kuşkonmaz, içerdiği B1, B2 ve C vitaminleri sayesinde vücut dostu olan bir bitkidir. Halk arasında serçe otu olarak da bilinen kuşkonmaz, tokluk hissi sağlamasından dolayı diyet ürünler arasında sıklıkla bulundurulmaktadır. Peki, Kuşkonmaz nasıl yenir?

KUŞKONMAZ NEDİR?

Kuşkonmaz, birçok türü bulunan ve geniş kullanım alanıyla her an karşımıza çıkabilen bir bitki türüdür. Kuşkonmaz bitkisi sebze olarak kullanılabilir ve farklı yemeklerde kendine yer bulur. Süs bitkisi olarak da kullanılan kuşkonmaz, ince ve zarif yapraklarıyla yaşam alanlarına estetik bir hava katar. Eski uygarlıklardan beri hayatımızın bir köşesinde kendini gösterir. Dünyada en çok Fransa, İtalya, Çin ve Amerika; Türkiye’de ise Silivri kuşkonmaz yetiştiriciliğinin öne çıktığı yerlerdir.

KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELERDİR?

Kuşkonmaz, romatizma ve kemik rahatsızlıklarıyla mücadelede en sık önerilen doğal ilaçlar arasındadır. Hem lezzetiyle hem de güzelliğiyle birçok kişinin kalbinde yer edinen kuşkonmaz, yüksek oranda potasyum içermesi sayesinde kalp hastalıklarına iyi gelir. Mideyi rahatlatmasının yanında sindirim sistemini de güçlendirmesi bakımından hazımsızlığı azaltır. Hamilelerin alması gereken besinlerden biri de folattır. Kuşkonmaz, folat değeri bakımından daha sağlıklı bir gebelik dönemi için önemlidir. Sağladığı tokluk hissi, kilo vermek isteyenler için kuşkonmazı eşsiz bir seçenek haline getir. Hayalinizdeki vücuda kavuşmanızda en büyük yardımcılarınızdan biri olur. Kuşkonmazın kan şekerinin kontrolünde de büyük etkisi vardır.

KUŞKONMAZ NASIL YENİR?

Çok fazla pişirilmemesi gereken kuşkonmazın pişirme yöntemi damak tadına göre değişir. Kuşkonmazı çiğ olarak veya pişirerek yiyebilirsiniz. Kuşkonmazı haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz.