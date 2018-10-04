HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Kuşadası’nda 25’i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 53 kaçak göçmen yakalandı

Ku%C5%9Fadas%C4%B1%E2%80%99nda+25%E2%80%99i+%C3%A7ocuk+53+ka%C3%A7ak+g%C3%B6%C3%A7men+yakaland%C4%B1+

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25’i çocuk kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

x

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Doğanbey önlerinde lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen botlar tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 25’i çocuk, 13’ü kadın toplam 53 kaçak göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,
Hakkari´de bir araçta yapılan aramada terör örgütü PKK´ya gittiği tespit edilen kanser, şeker, tansi

Hakkari´de PKK´ya giden ilaçlar ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar