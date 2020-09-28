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  • Kuşadası'na giden geri dönmedi: İlçenin nüfusu 35 ili geçti
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:07 | Son Güncelleme:

Kuşadası'na giden geri dönmedi: İlçenin nüfusu 35 ili geçti

Kuşadası'na giden geri dönmedi: İlçenin nüfusu 35 ili geçti
DHA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk oluştu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan yaz tatillerini geçirmek için gelen yerli turistlerin ilçeye yerleşmesiyle, ilçenin 117 bin olan nüfusu 424 bine çıktı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla Kuşadası'na akın eden bazı yerli turistler, yaz bitmesine rağmen dönmedi. İlçenin nüfusu 117 binden 424 bine çıkarak, 35 ili geride bıraktı.

DHA'da yer alan habere göre, salgından korunmak isteyenlerin ikinci adresi olan Kuşadası'nda yoğunluğun artması nedeniyle esnafın yüzü güldü.

GELEN GERİ DÖNMEDİ

İstanbul'dan Kuşadası'na normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında geldiğini belirten emekli bankacı Zülfü Uçan (70), "Eşimle birlikte yaz tatili için son 5 yıldır Kuşadası'nı tercih ediyoruz. Ancak bu sene koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a geri dönmeyi istemedik. Çünkü burası bize daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.

Kuşadası'na Tokat'tan gelerek yerleşen Hamdi Baştopçu (76) ise "Salgın hastalık başlayınca devletin aldığı önlemler doğrultusunda bir süre Tokat'taki evimize kapanmak zorunda kaldık. Ardından seyahat izni çıkınca hemen Kuşadası'na geldik. Buradan bir yazlık alıp, yerleştik. Tokat'a geri dönmeyi düşünmüyoruz" diye, konuştu.

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