Kuruluş Osman Kalonoz kimdir? Kalonoz tarihte kim? Kuruluş Osman Abdül Süsler kimdir?

Kuruluş Osman Kalonoz kimdir? Kalonoz tarihte kim? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılıyor. Abdül Süsler, Kuruluş Osman dizisinde Kalonoz karakterini canlandırıyor. Bizans askeri olan Kalonoz, Osman’ın düşmanları arasında yer alıyor. Kuruluş Osman Kalonoz hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN KALONOZ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde karakterlerden biri olan Kalanoz başa bela bir Bizans askeri ve ajanıdır.

KURULUŞ OSMAN ABDÜL SÜSLER KİMDİR?

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul doğdu. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu’nda başladı. Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam etti. Eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı’nı tamamlayarak devam etti.

Abdül Süsler, eğitiminin ardından Usta oyuncu Doç. Müşfik Kenter’in asistanı olarak akademik hayatına başladı. 2014 Ekim ayına kadar Haliç Üniversitesi’nde Öğretim görevlisi, Konservatuvar Müdür Yardımcısı ve Tiyatro Bölümü Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Eğitim ve Akademik hayatı devam ederken Süsler, Türkiye’nin özel ve ödenekli tiyatrolarında görev aldı.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Abdül Süsler’in sesine birçok televizyon programından, belgeselden ve reklamdan aşinayız. 2016 yılında İDSO ile birlikte Süleyman Alnıtemiz’in bestelediği Anzak Kanlısırt eserinde karşımıza anlatıcı olarak çıktı.

2018 yılında Hürkuş filminde karşımıza İngiliz Binbaşı Sir Thomas olarak çıkacaktır. Süsler lisanslı bir binici ve aynı zamanda siyah kuşak aikido eğitmenidir. Halen İstanbul Kemerburgaz-Altınbaş Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nu çalıştırmakta ve TİYSAV’da Giovanni Papini’nin başyapıtı GOG romanından uyarlanan GOG adlı tiyatro eserinde GOG rolünü üstlenmektedir.