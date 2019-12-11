Kuruluş Osman Bala Hatun'u kim oynuyor? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında?

Kuruluş Osman Bala Hatun'u kim oynuyor? sorusunun yanıtı diziyi seyredenler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin başlaması ile Bala Hatun araştırılıyor. Osman Gazi’nin ilk eşi Bala Hatun'u Özge Törer canlandırıyor. Dizide sık sık Bala Hatun ölüm burun buruna geliyor. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kaç yaşında? sorusunun yanıtı haberimizde..

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.

BALA HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'du.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.