Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, tarihteki önemi nedir? Bala Hatun Özge Törer kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisindeki Bala Hatun’un tarihte kim olduğu merak ediliyor. Bala Hatun Özge Törer kimdir, kaç yaşında? Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı yeni dizi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kuruluş Osman kadrosunda bulunan Özge Törer, Bala Hatun karakterine hayat veriyor. Haberimiz içerisinden Mal Hatun/ Malhun Hatun olarak tarihte geçen Rabia Bala Hatun ve Özge Törer ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşidir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.