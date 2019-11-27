Kuruluş Osman Aygül kimdir? Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan Deniz kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor. Kuruluş Osman Aygül hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN AYGÜL KİMDİR?

Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey’in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor.

KURULUŞ OSMAN'IN AYGÜL'Ü BUSE ARSLAN DENİZ KİM?

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.