Kuru incirin faydaları nelerdir? Kuru incir nasıl saklanmalı?

Kuru incir, dut ailesi bitkilerinden olmakla beraber uzun yıllardır sofralarımızda yer alan besin değeri yüksek bir lezzettir. Kuru incire yılın her mevsiminde ulaşılırken, yaş incir ağustos ve eylül aylarında yenmektedir. Tansiyon, kabızlık gibi rahatsızlıklara iyi gelen kuru incirin faydaları...

KURU İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kuru incir lezzetinin yanı sıra çok büyük faydalara sahip bir besindir. Kuru incir içerisinde bulunan birçok vitamin sayesinde insan sağlığını düzenleyen ve koruyan bir yapıya sahiptir. Kuru incirin faydalarından bazıları ise şöyledir:

Kabızlık ve Sindirim Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Kabızlık birçok insanın ortak sorunudur. Tuvalete çıkamamak çoğu insanın hayatını zehir eden bir durumdur. Bu durumda ise kişilere lifli yiyecek yemeleri tavsiye edilir. Lifli yiyecekler tüketildiği takdirde kişilerin kabızlık sorunları ortadan çıkmaktadır. Lif bakımından çok zengin olan kuru incir ise bir kişinin bu rahatsızlıktan kurtulması için birebirdir.

Tansiyon Hastalarına İyi Gelir

Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Potasyum bakımından zengin olan incir ise bu rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yaşı ileride olan kişilere kuru incir tüketmeleri sık sık önerilir. Tansiyon riskini azaltmak isteyen bir kimse kesinlikle kuru incir tüketmelidir.

Diyabet Hastalarına Yardım Eder

Gıdalardan alınan şekerlerin sindirim ve emilimi bazı kişiler için oldukça güç olmaktadır. Bu rahatsızlığın önlenebilmesi kuru incir ile mümkündür. Çünkü kuru incir yüksek lif içermektedir. Hem diyabet hastaları hem de diyabet riski olan kişiler için dengeli düzeyde kuru incir tüketmeleri tavsiye edilmektedir

Kalp ve Damar Hastalıklarının Düşmanıdır

Kuru incir yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyon dengelenir. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlıklarını önler.

Cilde İyi Gelir

Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kesinlikle kuru incir tüketmelilerdir. Kuru incirin cildi koruyup besleme özelliği vardır.

KURU İNCİR NASIL SAKLANMALI?

Serin bir yerde tutulması uzmanlar tarafından öneriliyor. Uzun süre boyunca tüketmeyecekseniz, buzdolabı poşetlerine koyarak dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Derin dondurucunuz varsa, dondurucunuzda da kuru incirlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Bir yıl sonra derin dondurucudan dahi çıkarsanız, çözündükten sonra yine aynı şekilde, aynı tatla yemeye devam edebilirsiniz.